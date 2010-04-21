Флоты Украины и России провели совместную репетицию парада

Около 600 военнослужащих Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации вчера провели первую совместную репетицию парада, который состоится в Севастополе 9 мая в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, двухчасовая репетиция прошла на плацу учебного отряда имени адмирала Ф.С.Октябрьского ЧФ РФ, до этого войска тренировались раздельно, на территориях своих воинских частей.

Как и в предыдущие годы, украинские и российские военнослужащие будут проходить в единых парадных расчетах, плечом к плечу, а впереди каждой колонны будут идти знаменоносцы обоих флотов с соответствующими флагами. (УНИАН: расчеты по такому принципу формируются, начиная с парада 9 мая 2000 года, до этого парадные расчеты состояли полностью из военнослужащих одного или другого флота).

Впервые во время парада в этом году половина военнослужащих будут переодеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. Они пройдут под копией Знамени Победы и знаменами фронтов. Военные оркестры ВМС Украины и ЧФ РФ также пройдут в сводной парадной «коробке» и будут исполнять марши и песни времен Великой Отечественной войны.

Парад традиционно будут принимать командующие ВМС Украины и ЧФ РФ, которые перед торжественным прохождением парадных расчетов на одном автомобиле объедут с приветствием участников парада.

Как и в предыдущие годы, военные пройдут торжественным маршем после того как завершится прохождение в парадном строю колонн ветеранов войны и Вооруженных Сил.

Боевая техника привлекаться к параду не будет.

Репетиции будут продолжены, ближе к 9 мая они будут проводиться непосредственно в центре Севастополя.