Нацбанк: рост производства стали влечет рост в смежных отраслях

В марте произошло существенное ускорение роста Индекса производства базовых отраслей Украины - до 9,5% в годовом измерении по сравнению с 4,1% в феврале.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

В НБУ констатируют, что наибольшее влияние на экономическую активность оказала внешнеэкономическая конъюнктура. Так, существенный рост цен на сталь в основном по причине подорожания железных руд стал причиной ускорения роста металлургического производства - с 3% в феврале в годовом измерении до 25,8% в марте. Среднесуточное производство стали и чугуна вышло на показатели второй половины 2008 года и позволило обеспечить загруженность производственных мощностей на 73% (около 90% в июле 2008 года и 32% в ноябре 2008 года).

В свою очередь, наращивание металлургического производства имело позитивное влияние на динамику сопутствующих отраслей. Рост добывающей промышленности в марте составил 4,1% по сравнению с падением на 2,3% в феврале, рост грузоперевозок ускорился в марте до 12,2% в годовом измерении по сравнению с 7,4% в феврале.

Рост внешнего спроса на продукцию машиностроения стал причиной существенного наращивания объемов его производства (с 19,2% в феврале в годовом измерении до 33,6% в марте).

В Нацбанке считают, что благодаря стабилизации политической ситуации и постепенному росту реальных заработных плат населения в предыдущие месяцы, внутренний потребительский спрос улучшился. Об этом свидетельствует рост розничного товарооборота в марте, по оценкам НБУ он составил 1,1%, и улучшение динамики промышленных отраслей, направленных на обеспечение внутреннего рынка, - пищевой (рост на 4,2% в марте против падения на 0,4% в феврале) и легкой промышленности (ускорение роста с 6,1% в феврале до 13% в марте).

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.