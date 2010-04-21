Семиноженко: государство устранилось от проблемы туберкулеза и СПИДа

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что противодействие распространению инфекций туберкулеза и ВИЧ/СПИДа должно стать общенациональным делом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, об этом он сообщил во время заседания Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДа.

По его словам, из-за позиции органов государственной власти было упущено время, необходимое для эффективной борьбы со СПИДом и туберкулезом.

«Государство фактически самоустранилось от ответственности за политику по противодействию опасным инфекциям. Мы должны вернуть ключевую роль государства в этих вопросах», – сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

«Максимум через год в Украине не должно остаться ни одного чиновника или представителя местной власти, который бы не понимал задачи борьбы со СПИДом и туберкулезом как свои прямые должностные обязанности», - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что в 2001-2002 годах Украина была координатором проектов по противодействию ВИЧ/СПИД в Восточной Европе, по ее инициативе было созвано заседание Генеральной ассамблеи ООН по проблемам ВИЧ/СПИДа, национальный координационный механизм нашего государства в этой сфере был признан одним из лучших. «От сомнительного лидерства по распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИДа Украина должна снова стать лидером в борьбе с ними», - добавил В.СЕМИНОЖЕНКО.

По итогам заседания принято решение создать постоянную межведомственную рабочую группу по обеспечению деятельности Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу. Также Нацсовет будет добиваться более эффективного использования бюджетных средств и надлежащего финансирования Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом в 2007-2011 году, дефицит финансирования которой составлял в последнее время 35-40%.