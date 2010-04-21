Кто бил телеоператора на выставке "Волынская резня"?

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту преднамеренного препятствования законной профессиональной деятельности журналиста телекомпании «Новый канал» Сергея КУТРАКОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, установлено, что 8 апреля 2010 года в помещении ГП «Центр культурного и делового сотрудничества «Украинский дом» корреспондент телеканала, выполняя редакционное задание, проводил съемку сюжета об открытии фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН УПА». Его внимание привлекли люди, которые выкрикивали националистические лозунги, и которых охранники начали выводить из зала в коридор служебного выхода.

Эти события оператор начал фиксировать на видеокамеру, в связи с чем охранники, препятствуя законной профессиональной деятельности журналиста, насильственно вытолкали его из коридора служебного выхода, нанеся при этом телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» за нарушение общественного порядка милиция задержала 14 представителей ВО «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий. Все задержанные были доставлены в Шевченковское районное управление милиции. Задержанным грозил штраф.

Шевченковский районный суд города Киева закрыл дела из-за отсутствия состава правонарушения против всех задержанных во время открытия в Украинском доме фотовыставки.