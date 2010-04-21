Кто бил телеоператора на выставке "Волынская резня"?
Прокуратура возбудила уголовное дело
Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту преднамеренного препятствования законной профессиональной деятельности журналиста телекомпании «Новый канал» Сергея КУТРАКОВА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, установлено, что 8 апреля 2010 года в помещении ГП «Центр культурного и делового сотрудничества «Украинский дом» корреспондент телеканала, выполняя редакционное задание, проводил съемку сюжета об открытии фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН УПА». Его внимание привлекли люди, которые выкрикивали националистические лозунги, и которых охранники начали выводить из зала в коридор служебного выхода.
Эти события оператор начал фиксировать на видеокамеру, в связи с чем охранники, препятствуя законной профессиональной деятельности журналиста, насильственно вытолкали его из коридора служебного выхода, нанеся при этом телесные повреждения.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» за нарушение общественного порядка милиция задержала 14 представителей ВО «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий. Все задержанные были доставлены в Шевченковское районное управление милиции. Задержанным грозил штраф.
Шевченковский районный суд города Киева закрыл дела из-за отсутствия состава правонарушения против всех задержанных во время открытия в Украинском доме фотовыставки.