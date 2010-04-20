Двое девятилетних вандалов повредили 30 надмогильных памятников
11:07, 20 апреля 2010Общество
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"Управились" за три дня
В городе Краматорске Донецкой области в милицию обратился 29-летний местный житель, председатель одного из поселковых советов Краматорского горсовета и заявил, что в течение последних трех дней на сельском кладбище неизвестные повредили памятники на 30 могилах.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в результате оперативно-розыскных мероприятий в совершении этого преступления изобличены два девятилетних местных жителя.
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