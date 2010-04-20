Двое девятилетних вандалов повредили 30 надмогильных памятников

В городе Краматорске Донецкой области в милицию обратился 29-летний местный житель, председатель одного из поселковых советов Краматорского горсовета и заявил, что в течение последних трех дней на сельском кладбище неизвестные повредили памятники на 30 могилах.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в результате оперативно-розыскных мероприятий в совершении этого преступления изобличены два девятилетних местных жителя.