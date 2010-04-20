Стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 12 по 18 апреля 2010 года выросла на 2,40% (10 долл.) - до 444 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 438 долл., 2-комнатных – выросла на 10 долл., до 616 долл., 3-комнатных – выросла на 10 долл., до 747 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 356 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 614 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 740 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 263 долл., 2-комнатных – выросла на 7 долл., до 356 долл., 3-комнатных – выросла на 12 долл., до 554 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 284 долл., 2-комнатных – выросла на 8 долл., до 385 долл., 3-комнатных – выросла на 9 долл., до 537 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 254 долл., 2-комнатных – выросла на 3 долл., до 352 долл., 3-комнатных – выросла на 9 долл., до 449 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 279 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 391 долл., 3-комнатных – выросла на 6 долл. – до 446 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. - до 325 долл., 2-комнатных – выросла на 9 долл., до 440 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 457 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 262 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 362 долл., 3-комнатных – выросла на 7 долл., до 466 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 258 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 381 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 467 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 257 долл., 2-комнатных – выросла на 6 долл., до 351 долл., 3-комнатных – выросла на 9 долл., до 469 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, в Печерском – 13%, в Дарницком – 12%, в Оболонском – 9%, в Днепровском – 9%, в Соломенском – 11%, в Голосеевском – 8%, в Святошинском – 8%, в Деснянском – 7%, в Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в марте т.г. снизилась на 1,78% (8 долл.) – до 434 долл. за квартиру в месяц; в феврале т.г. – выросла на 0,48% (2 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц; в январе т.г. – выросла на 0,37%, до 439 долл. за квартиру в месяц; в 2009 году – снизилась на 27,8%, до 438 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.