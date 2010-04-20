Список разрешительных документов будет увеличен

Государственный комитет по вопросам регуляторной деятельности и предпринимательства рассмотрит вопрос об увеличении количества разрешительных документов, закрепленных законодательно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время рабочего совещания сообщил советник главы комитета Александр КИРШ.

По его словам, с 2005 г. до февраля 2010 г. законодательное определение разрешительного документа распространялось на документы, которые предоставляют право на ведение определенной деятельности. В формулировке, которая действует сегодня, указывается, что разрешительными документами являются такие документы, без которых нельзя заниматься определенной деятельностью.

«Теперь это любой документ, который необходим для проведения некоторых операций», - отметил А.КИРШ. Он отметил, что на сегодня законодательно предусматривается 167 разрешительных документов, однако, скорее всего, этот список буде увеличен.

Как сообщил А.КИРШ, комитет уже подготовил список из 245 разрешительных документов. «Но это не окончательная цифра. Думаю, что этот список будет увеличиваться», - отметил он.

В Госкомпредпринимательства также сообщили, что комитет до 23 апреля т.г. должен подать список разрешительных документов на утверждение Кабинета министров, а в последующем – для его утверждения на законодательном уровне.