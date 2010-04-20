В Украине будет восстановлен музей-усадьба Костомарова

В ближайшее время в Украине будет восстановлен музей-усадьба выдающегося историка и литературоведа Николая Костомарова.

Об этом сегодня заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, находясь в Черниговской области, сообщили в его пресс-службе.

По случаю 125-летия со дня смерти Н.Костомарова Н.ТОМЕНКО и народный депутат Валерий ДУБИЛЬ посетили село Дедовцы Прилукского района, где с участием общественности Черниговской области и журналистов проходила акция «Николай Костомаров возвращается на Черниговщину», которая продолжает работу по воссозданию музея-усадьбы Н.Костомарова.

Говоря об идее создания такого музея, ее инициатор Н.ТОМЕНКО назвал парадоксом то, что жизнь и деятельность выдающегося историка, литературоведа, общественного деятеля и одного из основателей Кирилло-Мефодиевского братства до сих пор полноценно не отображена ни в одном из музеев страны.

«Парадокс, что как в Украине, так и в России не нашлось специального места для того, чтобы отобразить общественную, научную жизнь Н.Костомарова», - отметил вице-спикер. По его словам, несмотря на то, что Н.Костомаров преподавал и работал в разных уголках Украины, село Дедовцы можно назвать местом, особенно милым его сердцу.

Заместитель председателя Верховной Рады выразил удовлетворение ходом работ по возрождению музея-усадьбы Н.Костомарова. «Хорошо, что мы начали работу еще в декабре, и сегодня можно уже увидеть определенные результаты», - сказал он. В то же время Н.ТОМЕНКО сообщил, что к процессу восстановления музейного комплекса не привлекались бюджетные средства. «Наша концепция общественная, понимая, что ситуация сейчас не простая, мы решили все делать без привлечения государственных денег. И я убежден, что мы сможем это сделать деньгами политиков, бизнесменов и всех неравнодушных людей, которые занимаются украинской историей», - сказал он.