На сайт Херсонской ОГА возвращены материалы о Голодоморе

На сайт Херсонской областной государственной администрации возвратили раздел «История», в котором, в частности, размещены материалы о Голодоморе 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в разделе «История», кроме исторических справок о Херсонской области, размещены разделы «События 1932-1933 годов в Херсонской области» и «Выставка документов из фондов Государственного архива Херсонской области». Указанные разделы рассказывают о Голодоморе начала 1930-х годов и содержат информацию об Украинской Народной Республике.

Как сообщалось, после назначения председателем Херсонской облгосадминистрации экс-председателя ВР Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО с официального сайта ОГА (ориентировочно - 6 апреля) исчезли разделы «Голодомор 1932-1933 гг.» и раздел «История». В частности, с сервера были удалены все статьи и архивные фотографии Херсонской области периода УНР и Голодомора 1932-1933 годов.