В Сумах мужчина требовал депозит, угрожая поджечь банк

Сегодня утром житель города Ромны Сумской области угрожал поджечь в Сумах банк в случае невозврата ему депозитных вкладов.

Как сообщил УНИАН начальник сектора по связям с общественностью Сумского городского управления милиции Владимир КУЗЬМЕНКО, около 9.20 на линию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в головной офис банка «Владимирский» и стал требовать встречи с руководством учреждения. Узнав, что руководство отсутствует, он из внутреннего кармана достал стеклянную бутылку с бензином и стал угрожать поджогом, если банк не вернет ему депозит. После этого сотрудники охраны банка забрали у мужчины емкость с бензином, вызвали милицию и вывели его на улицу, где передали представителям правоохранительных органов.

Задержанный, 1942 года рождения, признался, что еще летом 2008 года в одном из филиалов банка в Ромнах положил на свой депозитный счет 7 тыс. грн. и 1 тыс. долл., но до сих пор не может забрать свои деньги. Мужчина свой сегодняшний поступок назвал своеобразной «формой протеста».

Милиция, по словам В.КУЗЬМЕНКО, пока никак не квалифицирует действия мужчины, но в банке ему уже выплатили 300 долларов и пообещали вернуть остальные деньги.