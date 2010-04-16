Прокуратура Крыма возбудила дело о деньгах «Артека»

Прокуратура Крыма на основании собранных сотрудниками Контрольно-ревизионного управления материалов возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования должностными лицами международного детского центра «Артек» 10 млн. грн. бюджетных средств.

«Действия управленцев «Артека» квалифицированы по статье «нарушение законодательства о бюджетной системе Украины», - говорится в переданном УНИАН сообщении прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, должностные лица «за счет бюджетных средств погашали коммерческий кредит на сумму свыше 7 млн. грн., взятый в 2007 году на личные нужды».

Прокуратура вместе с сотрудниками КРУ продолжает проверки использования средств, выделяемых на функционирование детской здравницы в Большой Ялте.

УНИАН обратился за комментарием к руководителю информационной службы «Артека» Елене МЕХ. Она заявила о подготовке официального комментария на сообщение прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в январе крымская милиция распространила заявление о том, что правоохранители Ялты задокументировали факт нецелевого использования «Артеком» 10 млн. грн. бюджетных средств.

Пресс-служба «Артека» в ответ заявила, что деньги «были использованы по целевому назначению в соответствии с паспортом бюджетной программы, приказом Министерства финансов Украины и распоряжением органа управления».