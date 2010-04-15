Тигипко: вы видите, что делается на таможне

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что необходимо принять серьезные меры для борьбы с коррупцией на таможне с тем, чтобы достичь увеличения поступлений в Государственный бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с представителями европейских деловых кругов.

«Вы видите, что делается на таможне, и думаю, что у вас возникают проблемы, связанные с этим. И я могу сказать так: если мы и дальше будем продолжать импортировать всю обувь по одному доллару, а в каждой коробке будет по две пары, то никогда у нас не будет ни собственного производства обуви, и никогда не будет нормального бюджета», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что предложит правительству определить 100 основных позиций экспорта и определить ориентировочную цену с тем, чтобы контролировать ее на таможне.

И вторая инициатива, которую сейчас прорабатывает С.ТИГИПКО, – пригласить иностранную компанию для администрирования хотя бы одной таможни для того, чтобы сравнить ситуацию на различных таможнях.

«Не знаю, дойдем ли мы до таких радикальных шагов или нет, но нам обязательно необходимо увеличить поступления (в бюджет - УНИАН) и сократить коррупцию на таможне. Хотелось бы, чтобы это делалось прозрачно», - сказал С.ТИГИПКО.