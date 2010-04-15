Эксперт: сегодня сигареты остаются довольно доступными

Эксперт отмечает необходимость содействия государства уменьшению потребления табачных изделий

Киев. 15 апреля, УНИАН. Государственная политика в Украине должна способствовать уменьшению потребления табачных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании межфракционной депутатской группы «За духовность, нравственность и здоровье Украины» консультант экспертного совета этой фракционной группы Олег ИВЧЕНКО.

Он отметил, что в 2009 году в Украине ставки акцизного сбора на табачные изделия повышались дважды. По словам эксперта, это способствовало уменьшению потребления табачных изделий на 3%. По данным Госкомстата, в 2009 г. легальное производство табачной продукции сократилось на 12%.

В то же время он отметил, что сегодня “сигареты все-таки остаются довольно доступными для населения, особенно для молодежи, поэтому следует и в дальнейшем повышать ставки акцизного сбора”.

О.ИВЧЕНКО сказал, что, по данным исследований, “10-процентный рост цен на сигареты приводит к уменьшению потребления табака на 4% в странах с высоким уровнем доходов и на 8% - в странах с низким и средним уровнем доходов, поскольку потребители с низким уровнем доходов чувствительнее к росту цен”.

Он отметил, что целесообразно было бы увеличивать фиксированные ставки (специфическое и минимальное акцизное обязательство) с целью достижения максимальных положительных последствий в сфере здравоохранения и проводить индексацию фиксированных ставок в соответствии с уровнем инфляции. Кроме того, государство должно увеличить акцизы на табачные изделия еще по меньшей мере на 10%, но не более чем на 15%.

Говоря о рекламе табачных изделий, О.ИВЧЕНКО напомнил, что с 1 января 2010 года в Украине запрещена реклама табачных изделий в печатных СМИ, а также в 2009 году была запрещена внешняя реклама и более 15 лет табачная продукция не рекламируется на телевидении и радио. По его словам, это положительно повлияло на снижение уровня потребления табачных изделий, особенно среди несовершеннолетних. Он выразил удивление по поводу регистрации законопроекта народным депутатом Украины Эдуардом ПРУТНИКОМ, которым предлагается “возобновление рекламы табачных изделий с помощью средств внешней рекламы”. По словам эксперта, принятие данного законопроекта приведет к нивелированию “достигнутых положительных результатов в уменьшении уровня курения и является недопустимым с точки зрения охраны здоровья украинского населения”. По словам О.ИВЧЕНКО, парламент не должен поддерживать такие законодательные инициативы.

Он отметил необходимость на законодательном уровне запретить также рекламу, продажу и распространение электронных сигарет (e-cigarette) до разработки в Украине и мире необходимых стандартов и нормативных документов для регулирования этой продукции. Эксперт отметил, что такие сигареты продают в Интернете. По его словам, эти сигареты “часто неизвестного происхождения и без соответствующей потребительской маркировки”. О.ИВЧЕНКО сослался на заключение Министерства здравоохранения о том, что эти изделия не прошли в Украине надлежащей санитарно-гигиенической экспертизы и не отвечают определенным показателям качества и безопасности для здоровья человека. По его словам, в настоящее время продажа и реклама электронных сигарет запрещена в таких странах, как Австралия, Канада, Турция, Бразилия, Дания, Норвегия. Он считает, что такой запрет должен быть установлен украинским законодательством.