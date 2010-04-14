Турчинов: закрывая государственные аптеки, власть защищает свой бизнес
Тимошенко планировала 500 аптек
Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что новая власть, закрывая государственные аптеки, защищает интересы своего аптечного бизнеса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, так бывший первый вице-премьер-министр прокомментировал факт закрытия сети государственных аптек.
"Закрытие на третьем месяце работы первой государственной аптеки свидетельствует о том, что действующую власть мало интересуют интересы государства и граждан. Кроме того, в новую правительственную команду входят многие зажиточные бизнесмены – владельцы коммерческих аптечных сетей, которые не заинтересованы в низких ценах на лекарства. Поэтому начинания правительства Юлии ТИМОШЕНКО были "успешно" ликвидированы. В результате чего миллионы наших соотечественников не смогут получить дешевых лекарств, а частные фармкорпорации и аптечные сети продолжат получать сверхдоходы за счет здоровья беззащитных людей", – сказал А.ТУРЧИНОВ.
Бывший первый вице-премьер напомнил, что необходимость создания государственных аптек возникла в условиях эпидемии гриппа, когда выяснилось, что из-за отсутствия сети таких аптек государство не может влиять ни на ценовую политику, ни на политику относительно качества лекарственных средств.
Именно во время эпидемии, напоминает А.ТУРЧИНОВ, был создан искусственный дефицит лекарств, в некоторых случаях происходили даже спекуляции, когда препараты первой необходимости продавались в несколько раз дороже себестоимости или закупочной стоимости.
По словам А.ТУРЧИНОВА, правительство Ю.ТИМОШЕНКО разработало стратегию по созданию мощной сети государственных аптек для того, чтобы обеспечить граждан дешевыми и качественными лекарствами.
Как сообщал УНИАН, первая государственная аптека была создана в феврале 2010 года в Киеве на базе предприятия "Укрпочта". Правительство Ю.ТИМОШЕНКО планировало, что до конца 2010 года по всей территории Украины на базе отделений "Укрпочты" будет создано 500 аптечных заведений государственной формы собственности, в которых лекарства будут продаваться по ценам на 30% ниже, чем в коммерческих сетях.
Правительство Ю.ТИМОШЕНКО в ноябре 2009 года приняло решение о создании сети государственных аптек.