Турчинов: закрывая государственные аптеки, власть защищает свой бизнес

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что новая власть, закрывая государственные аптеки, защищает интересы своего аптечного бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, так бывший первый вице-премьер-министр прокомментировал факт закрытия сети государственных аптек.

"Закрытие на третьем месяце работы первой государственной аптеки свидетельствует о том, что действующую власть мало интересуют интересы государства и граждан. Кроме того, в новую правительственную команду входят многие зажиточные бизнесмены – владельцы коммерческих аптечных сетей, которые не заинтересованы в низких ценах на лекарства. Поэтому начинания правительства Юлии ТИМОШЕНКО были "успешно" ликвидированы. В результате чего миллионы наших соотечественников не смогут получить дешевых лекарств, а частные фармкорпорации и аптечные сети продолжат получать сверхдоходы за счет здоровья беззащитных людей", – сказал А.ТУРЧИНОВ.

Бывший первый вице-премьер напомнил, что необходимость создания государственных аптек возникла в условиях эпидемии гриппа, когда выяснилось, что из-за отсутствия сети таких аптек государство не может влиять ни на ценовую политику, ни на политику относительно качества лекарственных средств.

Именно во время эпидемии, напоминает А.ТУРЧИНОВ, был создан искусственный дефицит лекарств, в некоторых случаях происходили даже спекуляции, когда препараты первой необходимости продавались в несколько раз дороже себестоимости или закупочной стоимости.

По словам А.ТУРЧИНОВА, правительство Ю.ТИМОШЕНКО разработало стратегию по созданию мощной сети государственных аптек для того, чтобы обеспечить граждан дешевыми и качественными лекарствами.

Как сообщал УНИАН, первая государственная аптека была создана в феврале 2010 года в Киеве на базе предприятия "Укрпочта". Правительство Ю.ТИМОШЕНКО планировало, что до конца 2010 года по всей территории Украины на базе отделений "Укрпочты" будет создано 500 аптечных заведений государственной формы собственности, в которых лекарства будут продаваться по ценам на 30% ниже, чем в коммерческих сетях.

Правительство Ю.ТИМОШЕНКО в ноябре 2009 года приняло решение о создании сети государственных аптек.