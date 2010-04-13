Браконьер выловил в Азовском море 900 кг рыбы

В Новоазовском районе Донецкой области сотрудники Донецкого пограничного отряда задержали браконьера, который незаконно выловил в Азовском море 900 кг рыбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, маломерное плавсредство типа «Тунец» без регистрационных номеров, причалило в районе села Безымянное, им управлял 34-летний местный житель.

На борту лодки пограничники нашли 4 запрещенные «жаберные сетки» (сетки-путанки) длиной 50 м и высотой 3,5 м, а также достаточно большой улов: почти 890 кг пеленгаса, около 10 кг карасей из Таганрогского залива, а также улов селедок и камбалы.

Пограничники оформили документы об административном нарушении со стороны задержанного – грубом несоблюдении правил рыболовства.

Мариупольская межрайонная природоохранная прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», заключили в пресс-службе Госпогранслужбы.