Дожди ожидаются на Юго-Востоке и Закарпатьи

12 апреля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в юго-восточной части, днем и на Закарпатьи местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер будет восточным, северо-восточным, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 8°, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 9-14°.

В г. Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.