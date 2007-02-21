Будут ли украинцы соблюдать Великий пост (соцопрос)

Соблюдать Великий пост будет только каждый десятый украинец.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра политических и экономических исследований имени А.Разумкова.

По данным исследования, в частности, во время Великого поста полностью его соблюдать собираются 9,7% опрошенных, а частично – 30,5%.

В то же время, больше половины граждан (53,5%) ответили, что не собираются соблюдать пост. Остальные опрошенные – колебались с ответом.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что чаще пост собираются соблюдать люди старшего возраста. Так, в возрастной группе 18-29 лет полностью соблюдать пост собираются 3,6% опрошенных, а частично – 25,8%. В группах 30-39 и 40-49 лет эти показатели являются почти одинаковыми и составляют 8,3% и 8,2% и 29,9% и 28,0%, соответственно. Среди респондентов в возрасте от 50 до 59 лет полностью соблюдать пост собираются 7,6%, а частично – 36,2%. Среди опрошенных 60 лет и старших полностью соблюдать пост планируют 17,6%, а частично – 34,1%.

Кроме того, жители сел несколько чаще собираются соблюдать пост (13,4% полностью и 33,0% частично), чем жители городов (8,1% – полностью, 29,6% – частично).

Также ответы на этот вопрос имели заметную региональную специфику. Наибольший процент граждан собираются соблюдать пост в Западном регионе (18,9% полностью, 52,0% частично). В Центральном регионе полностью соблюдать пост планируют 8,3% опрошенных, а частично – 27,6%. В Южном регионе эти показатели составляют 6,3% и 32,3%, а в Восточном – 7,4% и 20,5%, соответственно.

Половина респондентов, которые собираются полностью соблюдать пост (50,5%), отметили, что будут делать это в силу своих религиозных убеждений, приблизительно четверть из них будут соблюдать пост, потому что считают это традицией своего народа (25,6%) или, потому что это полезно для здоровья (23,6%), а еще 5,1% будут соблюдать пост, потому что так делают их знакомые или известные люди.

В то же время, мотивация респондентов, которые частично будут соблюдать пост, является несколько другой. Так, наибольший процент этой категории респондентов (37,3%) будут соблюдать пост, потому что считают это полезным для здоровья, а из-за религиозных убеждений (26,3%) пост будут соблюдать несколько меньше, чем из-за желания поддержать народную традицию (29,9%). Каждый одиннадцатый представитель этой группы (8,9%) будет соблюдать пост, потому что так делают его знакомые или известные люди.

Исследование проводилось с 2 по 9 февраля 2007 года. Опрошены 2 тыс. 11 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Респонденты могли избрать более одной причины соблюдения поста, поэтому сумма ответов на последний вопрос не равняется 100%.