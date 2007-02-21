Будут ли украинцы соблюдать Великий пост (соцопрос)
Мотивация отличается широким спектром
Соблюдать Великий пост будет только каждый десятый украинец.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра политических и экономических исследований имени А.Разумкова.
По данным исследования, в частности, во время Великого поста полностью его соблюдать собираются 9,7% опрошенных, а частично – 30,5%.
В то же время, больше половины граждан (53,5%) ответили, что не собираются соблюдать пост. Остальные опрошенные – колебались с ответом.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что чаще пост собираются соблюдать люди старшего возраста. Так, в возрастной группе 18-29 лет полностью соблюдать пост собираются 3,6% опрошенных, а частично – 25,8%. В группах 30-39 и 40-49 лет эти показатели являются почти одинаковыми и составляют 8,3% и 8,2% и 29,9% и 28,0%, соответственно. Среди респондентов в возрасте от 50 до 59 лет полностью соблюдать пост собираются 7,6%, а частично – 36,2%. Среди опрошенных 60 лет и старших полностью соблюдать пост планируют 17,6%, а частично – 34,1%.
Кроме того, жители сел несколько чаще собираются соблюдать пост (13,4% полностью и 33,0% частично), чем жители городов (8,1% – полностью, 29,6% – частично).
Также ответы на этот вопрос имели заметную региональную специфику. Наибольший процент граждан собираются соблюдать пост в Западном регионе (18,9% полностью, 52,0% частично). В Центральном регионе полностью соблюдать пост планируют 8,3% опрошенных, а частично – 27,6%. В Южном регионе эти показатели составляют 6,3% и 32,3%, а в Восточном – 7,4% и 20,5%, соответственно.
Половина респондентов, которые собираются полностью соблюдать пост (50,5%), отметили, что будут делать это в силу своих религиозных убеждений, приблизительно четверть из них будут соблюдать пост, потому что считают это традицией своего народа (25,6%) или, потому что это полезно для здоровья (23,6%), а еще 5,1% будут соблюдать пост, потому что так делают их знакомые или известные люди.
В то же время, мотивация респондентов, которые частично будут соблюдать пост, является несколько другой. Так, наибольший процент этой категории респондентов (37,3%) будут соблюдать пост, потому что считают это полезным для здоровья, а из-за религиозных убеждений (26,3%) пост будут соблюдать несколько меньше, чем из-за желания поддержать народную традицию (29,9%). Каждый одиннадцатый представитель этой группы (8,9%) будет соблюдать пост, потому что так делают его знакомые или известные люди.
Исследование проводилось с 2 по 9 февраля 2007 года. Опрошены 2 тыс. 11 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Респонденты могли избрать более одной причины соблюдения поста, поэтому сумма ответов на последний вопрос не равняется 100%.