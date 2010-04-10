Для водки нужны две недели, а виноград растят годами

Кабинет Министров Украины планирует уравнять ставки акцизного сбора на алкогольную продукцию, а это негативно отразится на отрасли виноделия.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» (АВВУ).

Согласно сообщению, ассоциация обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с открытым письмом, в котором заявляет о негативном влиянии на отечественное виноделие намерений уравнять налогообложение акцизным сбором винодельной продукции с другой алкогольной продукцией.

«Сегодня в Кабинете Министров Украины витают мысли об уравнивания ставок акцизного сбора на всю алкогольную продукцию. Для виноградарско-винодельной отрасли это означает увеличение ставок акцизного сбора на 1300% – прецедент во всей мировой экономике», – говорится в письме.

При этом специалисты ассоциации отмечают, что стоимость спирта в водке, пиве и вине абсолютно несопоставимы. «Для производства водки нужны спирт, вода и две недели, для пива – импортные хмель, солод, вода и несколько недель для производства. А для производства вина используется виноград, который годами выращивается на полях украинскими крестьянами», – подчеркивают в АВВУ.

В открытом письме, которое подписал директор АВВУ Сергей ПЕТРЕНКО, ассоциация настаивает на недопустимости такого решения.