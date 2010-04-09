На полигоне при взрыве погибли двое военнослужащих

Двое военнослужащих срочной службы Вооруженных сил Украины погибли в результате разрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня около 15.30 на 239-м общевойсковом полигоне вблизи поселка Черкасское в Днепропетровской области были найдены двое погибших военнослужащих срочной службы 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Предварительно установлено, что на полигоне проводились плановые стрельбы из стрелкового оружия; для окружения территории стрельб были выставлены соответствующие посты, на одном из которых они несли службу.

После завершения стрельб, по прибытии начальника окружения на место, где несли службу солдаты, были обнаружены их тела возле воронки от разрыва неизвестного взрывного предмета.

С целью выяснения причин и обстоятельств гибели военнослужащих создана комиссия во главе с заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и военной прокуратуры.

Руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командование Сухопутных войск выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.