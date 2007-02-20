Ющенко: каждый гражданин обязан знать и использовать украинский язык

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует прогресс в развитии украинского языка как консолидирующего фактора нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед просмотром в одном из киевских кинотеатров фильма «Паутина Шарлотты», дублированного на украинский язык.

По словам Президента, каждый гражданин Украины обязан знать и использовать украинский язык. «Я не скажу, что в последние годы я разочарован в этом вопросе», - сказал В.Ющенко.

Он отметил, что в последнее время намногно возросла роль украинского языка как консолидирующего фактора нации. Президент напомнил, что около 2/3 граждан Украины называют украинский своим родным языком. При этом В.Ющенко подчеркнул неотъемлемость права каждого этнического сообщества, каждого национального меньшинства в Украине на собственную культурную самобытность, на использование собственного языка. По его словам, Украина выполняет свои международные обязательства в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава государства вместе с семьей посещает один из киевских кинотеатров для просмотра фильма «Паутина Шарлотты», дублированного украинским языком. Это мероприятие проходит по случаю Международного дня родного языка, который будет отмечаться 21 февраля.