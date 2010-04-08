Кадровые ротации коснутся заместителей министра
05:01, 08 апреля 2010Общество
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В Минздраве не будет значительных перемен
В Министерстве здравоохранения Украины не будет значительных кадровых ротаций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Украины Зиновий МИТНИК.
По его словам, изменения коснутся в первую очередь должностей заместителей министра.
“Что касается регионов, бесспорно, там будут изменения. Они будут зависеть от администраций областей, хотя согласование будет с Минздравом. Людей профессиональных и опытных будем отстаивать и защищать”, – заверил З.МИТНИК.
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