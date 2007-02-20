Луценко отложил свой визит в Крым

Лидер гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕКНО отложил до второй половины марта свой визит в Крым, который ранее планировался на 24-25 февраля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор гражданского движения "Народная самооборона" в Крыму Владимир ПРАВДИВЕЦ.

"Визит по определенным объективным причинам переносится на более поздний срок, планируется, что он состоится во второй половине марта", - сказал В.ПРАВДИВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Ю.ЛУЦЕНКО 24-25 февраля будет находиться с визитом в Крыму. Ожидалось, что в Симферополе и Джанкое пройдут митинги активистов "Народной самообороны".

23 января Ю.ЛУЦЕНКО начал тур областями Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов гражданского движения «Народная самооборона».