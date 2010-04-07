Кабмин повысил статус Нацагентства по подготовке к Евро-2012

Кабинет министров Украины образовал Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Деятельность агентства, численность которого будет составлять 70 штатных единиц, будет направляться и координироваться Кабмином через вице-премьер-министра (Бориса КОЛЕСНИКОВА – УНИАН).

Кроме того, Кабмин образовал Управление по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в структуре Секретариата Кабинета министров Украины, ликвидировал соответствующее Координационное бюро.

Такие решения правительства, подчеркивается в сообщении, направлены на совершенствование системы управления подготовкой и проведением в Украине Евро-2012, а также обеспечение целевого и эффективного использования средств, которые выделяются из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2008 года Кабинет министров принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.