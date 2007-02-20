Конституционный суд отразил первую атаку представителя Президента

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционному представлению 55 народных депутатов о соответствии Конституции указов Президента «О Государственном управлении делами», «Вопросы государственного управления делами», «О положении о Государственном управлении делами».

Как передает корреспондент УНИАН, авторы представления отмечают, что названными указами Президент образовал Государственное управление делами как орган по материально-техническому и другому обеспечению деятельности Президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны, других государственных органов, утвердил положение об этом управлении и назначил его руководителя. При этом народные депутаты считают, что Президент, издав отмеченные указы, вышел за пределы предоставленных ему конституционных полномочий и перебрал на себя функции исполнительной власти.

КС начал рассмотрение дела в составе 17 судей. От Верховной Рады на заседании присутствуют депутат Иван БОКИЙ и представитель парламента в КС Анатолий СЕЛИВАНОВ. Также в судебном процессе принимают участие председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК, представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ и представитель Кабмина Леонид ЕФИМЕНКО.

В начале заседания В.ШАПОВАЛ обратился к КС с ходатайством закрыть производство по делу в связи с «появлением новых обстоятельств». В.ШАПОВАЛ напомнил, что вчера Президент подписал указ, которым отменил ряд положений предыдущих его указов. «Есть основания прекратить производство по делу», - сказал он. Все остальные участники судебного процесса выступили против этого, после чего судьи большинством голосов отклонили ходатайство представителя Президента. По мнению суда, необходимо детально изучить все указы Президента, касающиеся указанного дела. В свою очередь, представитель ВР в КС А.СЕЛИВАНОВ также подал ходатайство, которым просит привлечь к рассмотрению дела заместителя министра финансов Анатолий МЯРКОВСКОГО.

Перед принятием решения по этому ходатайству суд объявил перерыв.