«Нафтогаз» полностью рассчитался за российский газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

«Рассчитались в полном объеме», - сказал он.

При этом представитель пресс-центра не уточнил сумму платежа за потребленный в марте природный газ.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.