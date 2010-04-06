В Сумах банкиры "нагрели" клиентов на 52 тысячи долларов

В Сумах должностные лица одного из банков присвоили средства клиента учреждения – 52 тыс. долларов США, которые их последний получил согласно договору кредита.

Как сообщила УНИАН сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНА в Сумской области Наталия ШАПОВАЛ, банк предоставил своему клиенту кредит в сумме 190 тыс. долларов под 12,5% годовых сроком на 5 лет. Часть кредитных средств заемщик сразу снял со счета и использовал на собственные нужды. Остальные деньги, как выяснилось впоследствии, внезапно исчезли из его банковского счета. Чтобы узнать, куда девались средства заемщика, работники налоговой милиции по данному факту провели проверку.

На документах о получении наличных денег они обнаружили подписи заявителя, которые свидетельствовали о факте получения им еще 52 тыс. долларов, но действительность подписей на заявлениях вызвала у оперативников сомнения и они решили направить документы на дополнительное исследование.

Результаты почерковедческой экспертизы, проведенные в Харьковском научно-исследовательском институте имени Н.С.Бокариуса, а также некоторые другие обнаруженные факты, подтвердили предположение стражей порядка относительно подделки документов работниками банка.

Было установлено, что служебные лица регионального отделения банка в Сумах с целью завладения средствами клиента неоднократно подделывали заявления на выдачу наличных средств из его текущего счета, и расписывались за него в графе «получатель». Таким образом должностные лица незаконно присвоили 52 тыс. долларов.

Прокуратура Сумской области по данному факту возбудила уголовное дело согласно ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).