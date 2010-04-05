В Никитском ботаническом саду пройдет выставка тюльпанов

В Никитском ботаническом саду (Ялта) в середине апреля впервые откроется выставка тюльпанов.

Как сообщает официальный сайт Никитского ботанического сада, выставка будет проходить на отреставрированном участке площадью 0,3 га. На выставке будет представлено более 150 сортов отечественной и зарубежной селекции, а также сорта Никитского ботанического сада. Осенью на этом же участке можно будет полюбоваться выставкой хризантем.

"Увидеть коллекцию тюльпанов можно с середины апреля до середины мая. Сейчас же вы можете насладиться цветением нарциссов, гиацинтов и других луковичных растений в арборетуме сада", - сказано в сообщении.

*** Никитский ботанический сад - Национальный научный центр (НБС-ННЦ) основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины. В настоящее время, по оценкам ведущих специалистов в области ботаники, Никитский ботанический сад относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений и крупнейших коллекций генофонда ценных растений. НБС-ННЦ является единственным в Украине хранилищем видового и сортового разнообразия южных плодовых культур, включающего более 11 тыс. сортов персика, абрикоса, алычи, инжира, граната, маслины, зизифуса, черешни, хурмы. Здесь собранны уникальные коллекции декоративных древесных и травянистых растений,

Всемирную известность принес саду его уникальный арборетум (дендрарий), являющийся визитной карточкой ботанической науки Украины. Здесь на площади около 40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры. Благодаря опыту выращивания и использования иноземных растений в декоративном садоводстве стало возможным сформировать неповторимый субтропический фитоландшафт Южного берега Крыма. В декабре 2001 года арборетум НБС-ННЦ получил статус национального достояния Украины, а в сентябре 2009 года Крымская коллекция гербария НБС-ННЦ тоже получила этот статус.