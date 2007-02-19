Предприятие нашло схему ухода от налогов с использованием психически больных

Донецкое предприятие скрыло от налогов 1 млн. 200 тыс. гривен, используя при оформлении сделок психически больных лиц.

Как сообщили УНИАН в облуправлении налоговой милиции, сотрудниками управления разоблачен факт уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий г. Донецка, занимающегося сбором, первичной переработкой и реализацией лома черных металлов.

Следствием установлено, что на протяжении 2004-2005 годов руководство предприятия документально оформило несколько соглашений по приобретению металлолома с рядом предприятий Киева. Однако финансово-хозяйственные операции фактически были бестоварными, а в качестве поставщиков заявлены предприятия, лишенные по решению суда госрегистрации, а также свидетельств плательщиков НДС. Более того, в качестве руководителей нескольких предприятий были указаны лица, которые или не имели определенного места проживания, или являлись психически больными, т.е. фактически недееспособными.

Налоговиками доказано, что должностные лица "транзитного предприятия" сознательно проводили по бухгалтерскому и налоговому учету бестоварные соглашения с целью уменьшения своих налоговых обязательств и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.

В результате злоумышленники искусственно уменьшили обязательства своего предприятия по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на общую сумму 1 млн. 200 тыс. гривен.

Относительно указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.