Во Львове «зайцев» теперь ловят милиционеры

Во Львове начали привлекать милицию для проверки билетов у пассажиров в электротранспорте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на протяжении недели на соответствующие проверки вместе с контролерами выходили работники милиции. От каждого районного отделения было выделено по три сотрудника. Таким образом ежедневно на электротранспорте работает по девять милиционеров в первую и вторую смены.

«Появление в салонах трамваев и троллейбусов работников в милицейской форме сразу дало свои результаты, - сказал начальник службы контроля ЛКП «Львовэлектротранс» Андрей КОРОЛЬ. - Пассажиры перестали размахивать перед контролерами фальшивыми удостоверениями и грубить, безбилетники отказались придумывать невероятные истории в свое оправдание, вместо этого начали исправно платить штраф».

Как отмечается в сообщении, решения об усилении бригад контролеров приняли во Львовском городском управлении милиции по просьбе администрации «Львовэлектротранса» после серии серьезных конфликтов с контролерами предприятия, спровоцированных безбилетными пассажирами.