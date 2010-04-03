Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь, который считается одним из чудес православного христианства, сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Как передает корреспондент УНИАН из Иерусалима, чудо возгорания Благодатного огня произошло около 14-ти часов по местному времени в присутствии десятков тысяч паломников со всего мира.

Иерусалимский Патриарх передал Огонь тем, кто находился в Храме, после чего Огонь в считанные минуты под всеобщее ликование был распространен среди ожидающих на улице. Благодатный Огонь смогли получить все желающие - даже те, кто не попал в Храм Гроба Господня.

Первые несколько минут он не жег - люди умывались им, подносили к бороде, волосам – ни одного случая возгорания замечено не было.

Ожидается, что в 18.00 делегация Украинской православной церкви Московского патриархата прибудет с Благодатным огнем в «Борисполь», откуда его доставят к Пасхальному богослужению во все епархии Украины.

Встреча Благодатного огня в столице состоится в 19.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, где делегацию УПЦ встретит Митрополит ВЛАДИМИР.

Как сообщал УНИАН, вместе с Благодатным огнем в этом году в Киев прибудет и почитаемая во всем мире святыня - Вифлеемская икона Божией Матери ("Богородица улыбающаяся") из пещерного храма Рождества Христова в Вифлееме – места, где родился Христос.

В день Пасхи, 4 апреля, в 16.00 торжественным крестным ходом с Благодатным огнем святыню перенесут к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора (Железнодорожное шоссе, 3, станция метро «Лыбидская»).

Справка УНИАН. Благодатный огонь единственный раз в году необъяснимым образом возгорается в храме Гроба Господня именно накануне православной Пасхи. Первое упоминание об этом чуде относится к IV веку нашей эры. Чудо "подается Господом" только по молитвам православного священника.

По словам Иерусалимского Патриарха ФЕОФИЛА, "церемония представляет первую благую весть о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Этот опыт аналогичен тому, что человек испытывает, получая Святое Причастие".

В этом году христиане всего мира - православные, католики, протестанты – отмечают Пасху в один день - 4 апреля.