С 3 апреля милиция переходит на усиленный вариант службы

В Украине во время Пасхальных праздников правопорядок будут обеспечивать более 33 тыс. работников милиции, из них почти 2 тыс. в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД со ссылкой на начальника Департамента общественной безопасности МВД Владимира ПЕТРОВСКОГО.

Кроме того, по его словам, планируется привлечь к охране общественного порядка еще почти 5 тыс. военнослужащих внутренних войск и представителей общественных формирований.

В.ПЕТРОВСКИЙ сообщил, что в период с 3 по 5 апреля и с 10 по 17 апреля милиция переходит на усиленный вариант несения службы.

Предусмотрено максимальное приближение нарядов милиции, особенно в вечернее время, к местам проведения мероприятий, автостанций, улиц, то есть на маршрутах следования граждан. В круглосуточном режиме будут работать следственно-оперативные группы и группы документирования. Обеспечена готовность взрывотехнических подразделений.

Спланировали в милиции, сказал В.ПЕТРОВСКИЙ, также дежурство и обеспечение общественного порядка в период поминальных дней. Всего будет привлечено до 25 тыс. личного состава и 4,5 тыс. военнослужащих внутренних войск МВД.