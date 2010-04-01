В Донецке 13-летний подросток убил отца-наркомана
08:21, 01 апреля 2010Общество
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Не выдержал издевательств
В Донецке 13-летний подросток убил отца-наркомана, который издевался над ним и его матерью.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области со ссылкой на и.о. начальника следственного отделения Пролетарского райотдела милиции Сергея ОГУЛЬЧАНСКОГО.
По его словам, мальчик ножом ударил отца в спину. Ранение оказалось смертельным. Проводится расследование.
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