Харьковским метро ежедневно ездят 15 тысяч «липовых» льготников

В Харьковском метро ежедневно правом льготного проезда незаконно пользуются 15 тысяч пассажиров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе метрополитена, такие данные получены в ходе рейдов по выявлению пассажиров, которые незаконно пользуются проездными документами.

По подсчетам метрополитена, ежедневно услугами метро пользуются около 150 тысяч льготников. Около 10% из них (приблизительно 15 тысяч человек) незаконно пользуются правом льготного проезда. Эти пассажиры осуществляют проход по поддельным удостоверениям, используют чужие льготные удостоверения, а также чужие социальные и студенческие бесконтактные карты.

По информации пресс-службы, за первый квартал текущего года сотрудники батальона патрульной службы зафиксировали более 140 случаев нарушения правил оплаты проезда в метро.

По каждому выявленному факту сотрудники милиции составляли протоколы.

На данный момент в районные отделения милиции передано более 60 материалов для возбуждения уголовных дел по ст. 358 УК Украины (подделка документов).

В пресс-службе сообщили, что новые автоматические контрольные пункты (АКП) метрополитена оснащены системой световых индикаторов, которые позволяют определить тип электронной карты (коммерческая, социальная, студенческая). Кроме того, на АКП установлена функция запрещения двойного прохода по всем льготным карточкам.