Экологи: строительство АЭС в Беларуси навредит Украине

Украинские и белорусские экологи утверждают, что строительство АЭС в Беларуси негативно повлияет на природную среду Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Национального экологического центра Украины относительно общественных слушаний, которые состоялись сегодня в Киеве по поводу планов строительства АЭС.

Как отмечается в сообщении, перед слушаниями представители общественных организаций Украины и Беларуси представили весомые аргументы против этого проекта. В частности, экологи отмечают, что Общественная экологическая экспертиза, которая была проведена в Беларуси, дала негативное заключение относительно данного проекта.

Так, секретарь Общественной экологической экспертизы Татьяна НОВИКОВА (Беларусь) отметила, что оценка влияния на окружающую природную среду при подготовке проекта строительства станции "сделана некорректно, необъективно и является воссозданием рекламных материалов Росатома".

По ее словам, для сооружения предлагается российский проект «АЭС-2006» с реактором ВВЭР-1200. "Такая АЭС нигде и никогда не была построена и, соответственно, не испытана на практике. Поэтому нет никаких оснований считать эту технологию безопасной", - сказала Т.НОВИКОВА.

В свою очередь, физик-ядерщик, эксперт общественной экологической экспертизы Белорусской АЭС Андрей ОЖАРОВСКИЙ отметил, что белорусам и украинцам "предлагают стать этакими подопытными лицами по испытанию проекта Росатома, а возможная авария реально может зацепить территорию Украины".

“При любых обстоятельствах большую часть радиоактивных отходов Беларусь будет вынуждена захоранивать на своей территории. А это дорого и крайне опасно. Но даже и самую опасную часть отходов – отработанное ядерное топливо – скорее всего, придется оставлять в Беларуси, поскольку в России своих отходов некуда девать. АЭС даже при нормальной работе постоянно выбрасывает значительное количество радиоактивных материалов в атмосферу, на поверхность земли и в грунтовые воды. Все эти материалы могут достичь территории Украины”, - сказал профессор, доктор технических наук Георгий ЛЕПИН (Беларусь).

По мнению заместителя председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны ТИМОЧКО, "атомная энергетика не имеет перспектив ни в Беларуси, ни в Украине, нигде в мире".

В то же время, в Министерстве экологии и охраны окружающей природной среды Украины отметили, что свои заключения по поводу обсуждения проекта строительства АЭС в Беларуси предоставят позже.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 12 ноября 2007 года подписал указ «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции» (№ 565 от 12 ноября 2007 года), который предусматривает создание организационных структур для сопровождения проекта по строительству атомной электростанции на территории Беларуси.

Беларусь планирует построить АЭС в 55 км от Вильнюса на Островецкой площадке (Гродненская область).