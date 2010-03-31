Эксперты о реформе Нафтогаза и Брюссельской декларации

Ряд украинских экспертов считают, что новое правительство должно подтвердить желание реализовывать Брюссельскую декларацию 2009 года по модернизации украинской газотранспортной системы и, в первую очередь, реформированием НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ отметил, что перспектива реализации декларации сегодня «лежит в плоскости готовности новой власти подтвердить декларацию». «Дело за правительство… Мы недалеко продвинулись (в реализации декларации - УНИАН), даже в некоторых направлениях происходил откат. Я, в частности, имею ввиду выделение объединенного диспетчерского управления из состава "Укртрансгаза" и переведение его в прямое подчинение «Нафтогазу», - сказал эксперт.

Он высказал надежду, что ясность с перспективами реализации декларации может появиться максимум месяца через три.

«С моей точки зрения, сбалансировать отношения в газовой сфере без реализации Брюссельской декларации практически невозможно», - отметил А.НАРБУТ.

В свою очередь президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК отметил, что не выполняя условий декларации, Украина по сути потеряла союзника в тех же газовых переговорах с Россией. «Мы сегодня в переговорах один на один со всеми своими проблемами», - заявил эксперт. Он считает, что если бы новое правительство реформировало НАК «Нафтогаз Украины» и выделило бы из его состава «Укртрансгаз», то могло бы уже сейчас продемонстрировать действенные реформы. «Проведя успешные реформы в «Нафтогазе», новое правительство автоматически стало бы правительством реформаторов. Вопрос в одном – готово ли правительство открыть всю кухню «Нафтогаза», - отметил А.ТОДИЙЧУК.

Александр ЧАЛЫЙ, заместитель главы Секретариата Президента Украины в 2006-2007 гг., убежден, что для того, чтобы ускорить модернизацию украинской ГТС с участием Евросоюза категорически необходимо выполнить условие декларации и отделить «Укртрансгаз от НАК «Нафтогаз Украины». «Укртрансгаз и технически, и финансово абсолютно прозрачная структура и абсолютно понятна по технологии, как на западе, так и на востоке. Эту реформу можно сделать быстро и эффективно, согласно обязательствам перед ЕС. И это был бы правильный шаг для переговоров с Россией», - отметил А.ЧАЛЫЙ.

Справка УНИАН. 23 марта 2009 г. была подписана совместная декларация Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, в которой Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

Согласно тексту декларации, украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС под №55 от 2003 года относительно общих правил внутреннего рынка природного газа.

Также правительство взяло обязательство обеспечить прозрачность и открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы и предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Правительство Украины пообещало дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе. Украина также обязалась обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

При этом реформы газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года, что будет также отражено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в Соглашении о присоединении Украины к энергетическому сообществу.