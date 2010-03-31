Парламент согласен не брать налог с благотворительной помощи

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменения в статью 9 Закона Украины “О налоге с доходов физических лиц”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 237 из 385 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагается не включать в облагаемый налогом доход целевую благотворительную помощь, которая предоставляется юридическими или физическими лицами в любой сумме инвалидам, детям-инвалидам для оплаты обязательств государства по обеспечению техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения, автомобилями, которые согласно законодательству Украины предоставляются лицам с ограниченными возможностями безвозмездно или на льготных условиях.

Такая норма предусматривает, что плательщик налога, который получил благотворительную помощь, освобождается от уплаты суммы налога с доходов физических лиц при условии снятия с учета на обеспечение соответствующими средствами, изделиями, автомобилями за счет бюджетных средств.