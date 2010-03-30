На Львовщине украли 600 м резервного кабеля Укртелекома

Во Львовской области работники милиции задержали жителя Ивано-Франковской области, который выкопал и похитил 600 метров резервного кабеля «Укртелекома».

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

По словам первого заместителя начальника Пустомитовского райотдела милиции Львовской области Павла ГЕРАСИМА, кражу обнаружили правоохранители. За несколько сотен метров от дороги в селе Видники они заметили разрытую землю и длинную канавку.

Было установлено, что именно в этом месте закопан резервный кабель «Укртелекома», который проложили еще в советское время, и магистраль была предназначена для чрезвычайных ситуаций – на случай наводнения или бурелома.

«Провод был поврежден, поэтому в случае стихийного бедствия каждое второе село в Перемышлянском районе Львовской области могло остаться без связи», - отметил П.ГЕРАСИМ.

Задержали злоумышленника «на горячем», когда он снова пришел к траншее красть кабель. С места происшествия также изъяли вещественные доказательства – топор, лопату, свыше 30 метров кабеля.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Восстановить сеть будет очень сложно, к тому же это нанесло большой ущерб», - отметил в комментарии УНИАН заместитель директора по техническим вопросам львовского филиала «Укртелекома» Тарас АНДРУХИВ.

«Этот кабель продуцировался еще заводами в Советском Союзе, его выпуск прекращен в 80-х годах. Поэтому вставки в местах, где есть повреждение, будут выполняться уже современным кабелем, что значительно ухудшит общие параметры линии», - отметил Т.АНДРУХИВ.