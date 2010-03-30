Тигипко: махинации рейдеров значительно сократятся

Правительство готовит законопроект об электронной регистрации предприятий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, этот проект закона был рассмотрен на заседании правительственного комитета по вопросам реформ, и готовится к утверждению Кабинетом министров.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заметил, что принятие этого законопроекта парламентом позволит существенно сократить количество и уменьшить продолжительность регистрационных процедур, и положительно повлияет на инвестиционный климат.

«Мы увеличиваем не только прозрачность регистрационных процессов, но и гарантии защиты имущественных прав собственности юридических лиц и их владельцев. Махинации рейдеров, связанные с подделкой регистрационных документов, значительно сократятся», - отметил вице-премьер-министр.

Кроме того, по мнению С.ТИГИПКО, после принятия закона значительно сократятся коррупционные проявления, поскольку будет исключен непосредственный контакт заявителя с государственным регистратором.

«Дерегулирование экономики уже началось. Нам придется пройти сложный путь разрушения административных барьеров, которые мешают развитию предпринимательства. В результате реформы мы ожидаем развития малого и среднего бизнеса, уменьшения безработицы и, в конце концов, – увеличения бюджетных поступлений», - заметил С.ТИГИПКО.