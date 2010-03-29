Газпром хочет купить 800 бензоколонок в Англии

Британская Times пишет о том, что «Газпром» планирует принять участие в аукционе на покупку 800 бензоколонок и завода по переработке нефти Lindsey в Киллинхолме, который располагается в графстве Линкольншир.

Активы были выставлены на продажу французской нефтегазовой компанией Total, которая в свою очередь, наняла инвестиционный банк JP Morgan для продажи бизнеса в Великобритании, где задействованы пять тысяч рабочих мест.

Прогнозируемая стоимость активов более £1 млрд.

По данным издание, «Газпром» будет покупать активы Total через свое нефтяное подразделение ОАО «Газпром нефть».

Total включил в продажу также 247 километровый подземный нефтепровод от Линдсея к нефтехранилищу, расположенному неподалеку от Лондона и которое обслуживает топливом юго-восток Англии и аэропорт Хитроу.

В торгах примут участие индийская Essar Oil и американская нефтяная компания Valero Energy.

Издание пишет, что если сделка состоится, то российская компания станет крупнейшим топливным поставщиком в Великобритании, что может вызвать беспокойство у британского правительства.

Газета.ру