Со взяткой поймали двух инспекторов налоговой
16:29, 28 марта 2010Общество
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Сообщение из Крыма
В Крыму изобличены во взяточничестве два ревизора-инспектора налоговой инспекции.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, налоговики вымогали 4 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности за выявленные нарушения в его предпринимательской деятельности.
Правонарушители задержаны во время получения части взятки в сумме 1 тыс. грн. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
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