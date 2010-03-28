Со взяткой поймали двух инспекторов налоговой

В Крыму изобличены во взяточничестве два ревизора-инспектора налоговой инспекции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, налоговики вымогали 4 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности за выявленные нарушения в его предпринимательской деятельности.

Правонарушители задержаны во время получения части взятки в сумме 1 тыс. грн. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).