Впервые на обозрение представлены 24 плащаницы из собора Св.Воскресения

13:49, 28 марта 2010
Общество
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Открылась выставка сакрального искусства

В Ивано-Франковске открылась выставка сакрального искусства «Поклоняемся страстям Твоим, Христос, и Святому Воскресению».

Об этом сообщили УНИАН в дирекции Ивано-Франковского краеведческого музея, где открылась выставка.

Впервые для общего обозрения представлены произведения из коллекции Ивано-Франковского кафедрального собора Святого Воскресения УГКЦ, которую собрал настоятель храма отец-митрат Юрий НОВИЦКИЙ.

Значительную часть коллекции составляют 24 плащаницы конца XVIII - XX веков, представляющие большую художественную ценность.

Инициатором выставки является заведующий отделом реставрации музея Валерий ТВЕРДОХЛИБ, который проводит реставрационно-консервационные мероприятия для спасения произведений сакрального искусства.

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