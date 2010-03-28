Впервые на обозрение представлены 24 плащаницы из собора Св.Воскресения

Открылась выставка сакрального искусства

В Ивано-Франковске открылась выставка сакрального искусства «Поклоняемся страстям Твоим, Христос, и Святому Воскресению». Об этом сообщили УНИАН в дирекции Ивано-Франковского краеведческого музея, где открылась выставка. Впервые для общего обозрения представлены произведения из коллекции Ивано-Франковского кафедрального собора Святого Воскресения УГКЦ, которую собрал настоятель храма отец-митрат Юрий НОВИЦКИЙ. Значительную часть коллекции составляют 24 плащаницы конца XVIII - XX веков, представляющие большую художественную ценность. Инициатором выставки является заведующий отделом реставрации музея Валерий ТВЕРДОХЛИБ, который проводит реставрационно-консервационные мероприятия для спасения произведений сакрального искусства.

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