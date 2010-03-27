Арсенал оружия нашли у полтавского учителя: пулемет, винтовки, ружья...

В Полтавской области работниками УБОП ГУМВД ликвидирован канал поступления на территорию области оружия

Подробности операции журналистам сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области. По их данным, работники Управления по борьбе с организованной преступностью Полтавской области блестяще выполнили операцию по разоблачению канала поступления на территорию области холодного и огнестрельного оружия, а также боеприпасов, которые похищались с военных складов Харьковской области.

«Главным героем в уголовном сценария выступил 46-летний частный предприниматель одного из соседних областей, по совместительству преподавал огневую подготовку в одном из профессионально-технических училищ Харьковской обл. Днем человек учительствовал в учебном заведении, рассказывая своим ученикам тактико-технические свойства той или иной оружия, а вечером, в подсобном помещении своего же кафе, осуществлял закупки оружия и прятал его.

Страсть к оружию у мужчины развилась еще смолоду, а потому на протяжении своей жизни он яро коллекционировал раритетную оружие. Впоследствии, обычное хобби ярого коллекционера переросло в уголовщину - мужчина начал всерьез заниматься приобретением и хранением огнестрельного оружия без соответствующих разрешений, а потом ее сбытом лицам уголовного круга, заявили в ЦОС.

«Нами была получена оперативная информация о намерении посредника подозреваемого лица осуществить продажу холодного оружия на территории Полтавской области, а именно в Машевском районе, - рассказал Геннадий БЕНДРИК, заместитель начальника УБОП ГУМВД Полтавской области, - информация подтвердилась и продан штык-нож к автомату" Калашникова.

Следующий раз осуществить незаконную сделку по продаже оружия для горе-коллекционера закончился финишем его уголовного карьеры - мужчина был задержан «на горячем» работниками УБОП, когда тот, по месту проживания, продал европейский боевой нож, который согласно экспертизы является боевой холодным оружием колюче -режущего действия.

Попав с санкцией на обыск в дом задержанного мужчины, оперативники выявили арсенал оружия: четыре снайперские винтовки, три охотничьих ружья, шесть автоматов, один пулемет, три пистолета, один револьвер, тринадцать ножей, два металлических клинка и 1351 шт. патронов разного калибра.

Сейчас мужчина задержан. Изъятый арсенал оружия направлены на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).