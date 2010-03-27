В Горловке задержали 20-летнюю сутенершу

В г. Горловка Донецкой области за сутенерские действия к уголовной ответственности привлечена 20-летняя жительница города.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского ГУ ГУМВД Украины со ссылкой на начальника отдела по борьбе с незаконной торговлей людьми Горловского горуправления Сергея ЕВСЮКОВА.

По его словам, в настоящее время в отношении данной гражданки выявлено три факта сводничества, за оказание данного вида услуг девушка успела «заработать» несколько тысяч гривен. С.ЕВСЮКОВ рассказал, что в подчинении сутенерши работало 7 девушек, которые оказывали секс-услуги. Заказы от клиентов поступали на мобильный телефон хозяйки преступного бизнеса, затем она на такси заезжала за «жрицами любви» и привозила их по указанному адресу. Получала оплату, половину суммы оставляла девушкам легкого поведения, а остальное брала себе.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 303 ч. 2 УК Украины – сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.