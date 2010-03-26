Таможня пресекла вывоз нумизматической коллекции

Сотрудники Черниговской таможни пресекли очередную попытку незаконного вывоза за пределы Украины предметов, которые по своим признакам могут принадлежать к историко-культурным ценностям. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе таможни.

Инспектор таможенного поста "Щорс" во время осуществления таможенного контроля поезда "Симферополь – Минск" (в пункте контроля "Хоробичи") среди личных вещей одного из пассажиров обнаружил большое количество незадекларированных предметов нумизматики.

При более тщательном осмотре было выяснено, что гражданин Республики Беларусь пытался вывезти из Украины 91 монету, 13 денежных банкнот, 37 почтовых открыток, 10 цветных картинок. В чемодане были также две книги, одна из каких "Мальчик с пальчик" переведенная с французского И.С.Тургеневым с рисунками Густава Доре, вторая – "Расчетная книжка" 1908 года одного из харьковских предприятий. Нумизматическая коллекция состоит из таких монет, как "динарик", "1/4 копейки серебром", "полугрош", "деньга", "полушка" и других, год изготовления которых датируется, начиная с 1578-го. Наряду с ними были также монеты и банкноты времен СССР. Почтовые открытки имеют историческое направление: "Встреча разъезда французких гусаров с русской пехотной заставой накануне Бородинского боя (война 1812)", "Прощание пленника. 1583" и другие. На цветных открытках, напечатанных в начале прошлого века, изображены птицы.

Инспектором таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 340 Таможенного кодекса Украины. Задержанные предметы будут переданы на экспертизу, которая установит их историческую и культурную ценность.