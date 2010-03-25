Белорусы привезли в Киев свою правильную музыку

В Киеве в клубе "44" (ул. Крещатик, 44) сегодня начинаются Дни правильной белорусской музыки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор концертного агентства CAD Евгения СТРИЖЕВСКАЯ.

"Дни правильной белорусской музыки начинаются сегодня и завершатся 27 марта", - сказала Е.СТРИЖЕВСКАЯ.

В свою очередь, автор проекта, продюсер Первого альтернативного музыкального канала A-one Олег ТИХОНОВ сообщил, что свое творчество в клубе "44" представят такие музыкальные коллективы, как "Серебряная свадьба", Kusudama, Yellow Brick Road, Osimira, The Toobes. "Я думаю, что посетители мероприятия поймут, увидят, услышат абсолютно новые для себя направления и течения", - считает он.

"Белорусская культура и белорусская рок-культура не ограничивается лишь группами "Ляпис Трубецкой" или "Сябры". За эти три дня хотим показать максимальное разнообразие нашей культуры, потому они тематически разделены на джазовый день, на этно-день и день рок-н-ролла. Группы представлены разнообразные и интересные", - добавил директор Первого альтернативного музыкального канала A-one Олег СКОРОБОГАТЫЙ.

В то же время инициаторы проведения Дней правильной белорусской музыки в Киеве О.ТИХОНОВ и О.СКОРОБОГАТЫЙ отметили, что это мероприятие не приурочено празднованию в Беларуси Дня Воли (белорусская оппозиция отмечает этот праздник ежегодно как день провозглашения независимости и создания Белорусской Народной Республики, на официальном уровне этот праздник не празднуется - УНИАН).

"Мы не ставили такую цель. В настоящий момент ведутся переговоры о проведении Дней правильной белорусской музыки в Варшаве, Москве и Казани. Связи с Днем Воли никакой не было. Так совпало", - отметил О.ТИХОНОВ.

"Я не знаю, что в Беларуси День Воли и, возможно, даже знать не хочу. Мы аполитичны", - добавил О.СКОРОБОГАТЫЙ.

В свою очередь, автор проекта "Парк Киевская Русь" (соорганизатор «Дней белорусской музыки в Киеве». - УНИАН), президент благотворительной организации "Славянский фонд" Владимир ЯНЧЕНКО отметил, что дружба «Парка» с белорусскими музыкантами происходит в формате популяризации в Украине близкой по духу культуры, которая зародилась во времена князя Владимира.

«Без белорусов фестиваль "Парк Киевская Русь" был бы не таким сочным. Они наши друзья, они соседи и их музыка является составляющей нашей общей культуры, традиций, которые зарождались во времена князя Владимира. Это наша независимость, это наша аутентичность. И белорусский народ - носитель этих глубинных корней. В эти три дня киевляне ощутят колорит белорусской музыки», - прокомментировал В.ЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, «Дни правильной белорусской музыки» приурочены к празднованию двухлетия вещания Первого альтернативного музыкального телеканала A-one в Беларуси. Вещание телеканала распространяется также на Россию и Украину.

В частности, первый день «правильной» белорусской музыки будет посвящен джазу - 25 марта выступят кабаре бенд «Серебряная Свадьба» и Kusudama.

26 марта станет этноднем, на котором публика познакомится с творчеством Osimira, также выступит «Серебряная Свадьба».

27 марта будет посвящен рок-н-роллу. В этот день, кроме «Серебряной Свадьбы», выступят Yellow Brick Road и The Toobes.

Событие состоится в Арт-клубе «44» (ул. Крещатик, 44), начало концертов - в 21.00.

Организаторами мероприятия выступили первый альтернативный музыкальный Телеканал A-ONE Беларусь, Арт-клуб “44”, Агентство CAD и «Парк Киевская Русь».