В Украину приедет группа американских специалистов по вопросам ПРО

Учитывая стратегический характер отношений между Украиной и США в ближайшее время в Украину прибудет специальная техническая группа специалистов по вопросам ПРО, которая проведет ряд встреч с украинскими экспертами и широкой общественностью и предоставит более детальную информацию по этому вопросу. Об этом сообщил Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР вчера во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем ВЕСЕЛОВСКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, по словам В.ТЕЙЛОРА, с этой целью Посольство, в частности, планирует регулярно встречаться с представителями украинских СМИ.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ, в свою очередь, отметил, что украинская сторона в свою очередь дала поручение получить дополнительную информацию по ПРО Посольствам Украины в России, Польше и Чешской Республике. По его словам, Украина исходит из того, что Правительство США, осознавая неоднозначную реакцию на развертывание элементов ПРО в Европе со стороны отдельных стран, в частности России, в дальнейшем активно будет информировать об этих планах европейцев, а в случае их реализации – будет проводить имплементацию плана прозрачно и предсказуемо.

Заместитель министра отметил, что речь идет о вещах глобального веса и глобальной ответственности, следовательно, к обсуждению должны быть привлечены все причастные стороны.

Посол США отметил, что такой же является и позиция его Правительства.

По словам А.ВЕСЕЛОВСКОГО, ввиду необходимости усиления борьбы против возможных проявлений терроризма, противодействия угрозам распространения и потенциального применения ракетно-ядерного оружия, Украина заинтересована в изучении возможности применения соответствующих превентивных мер.

При этом, он отметил, что создание глобальных систем защиты не должно никоим образом спровоцировать новый виток гонки вооружений, потому что, собственно, такая позиция и лежала в основе действий Украины, которая в свое время отказалась от собственного ядерного потенциала.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники также обсудили проблематику ближайших двусторонних контактов, в частности, вопросы проведения 23 февраля с.г. в Вашингтоне ІІІ заседания украинско-американской Межведомственной координационной группы.