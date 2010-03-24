Служба Шуфрича спасла кота, который 4 дня боялся слезть с дерева

23 марта, около 15 часов на пульт столичной спасательной службы поступило сообщение от жителей жилого дома на улице О.Телиги, 35-Г, в Шевченковском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, обеспокоенная киевлянка просила помочь спасти кота, который четвертый день сидит на дереве и боится слезть. На место чрезвычайного происшествия сразу был направлен пожарно-спасательный подраздел. Когда спасатели приехали по адресу, увидели отчаянно мяукающее животное на самой верхушке тополя. Установив автолестницу, один из спасателей поднялся наверх и снял с дерева кота.

Сейчас животное чувствует себя нормально.