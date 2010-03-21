Защитники «Сяйва» грозят акцией протеста

В понедельник, 22 марта, защитники книжного магазина «Сяйво» планируют устроить акцию протеста под стенами Хозяйственного суда Киева, где состоится очередное заседание по этому делу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинской молодежной общественной организации «Фонд региональных инициатив» (ФРИ), в субботу во время акции «Народный книжный магазин» активисты общественных движений презентовали идею повернуть книжный магазин в коммунальную собственность и создать там культурный центр с общественным наблюдательным советом.

Организаторы субботней акции призвали общественные организации и всех небезразличных киевлян подписать «Манифест защитников книжного магазина». Они также призвали граждан массово звонить по телефону "102" и обращаться в Министерство внутренних дел по поводу двух КраЗов, незаконно припаркованных прямо на тротуаре у входа в книжный магазин.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Шевченковский районный совет продал помещение книжного магазина, который размещался там с 1961 года, ООО «Абриль студио», – по цене приблизительно в 10 раз ниже рыночной. В феврале «людьми в черном», которые представились сотрудниками владельца книжного магазина, захватили ««Сяйво», заварили двери и окна металлическими пластинами и поставили перед входом КраЗы. После этого Шевченковский райсовет упразднил решение о выставлении «Сяйво» на продажу, но не саму продажу и соглашение о передаче помещения компании «Абриль студио».