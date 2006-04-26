Сегодня 20 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполняется 20 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Эта крупнейшая экологическая катастрофа современности произошла в 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Взрывом в воздух была выброшена радиоактивная пыль, которая поднялась на высоту 1500 метров и была перенесена ветром в Скандинавию, Центральную и Юго-Восточную Европу, Северную Италию.

Сперва руководство советской Украины и СССР пыталось скрыть масштабы трагедии, однако после сообщений о Чернобыльской катастрофе американских и европейских средств массовой информации началась эвакуация около 130 тыс. жителей Киевской области из зараженных радиацией районов; радиоактивному облучению были подвержены около 600 тыс. человек, в первую очередь, ликвидаторы аварии (пожарные, военные, специалисты, которые тушили пожар, дезактивировали местность, сооружали защитный комплекс на 4-м блоке АЭС - саркофаг).

Из оборота изъято около 5 млн. га земли, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения.