Мужчина под угрозой пистолета требовал пива

В Полтаве милиция задержала мужчину, который, угрожая пистолетом продавцу, потребовал дать ему бутылку пива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщила инспектор сектора участковых инспекторов милиции Ленинского райотдела Полтавского горуправления милиции ГУ МВД в Полтавской области Людмила ГАРКАВЕНКО.

«В дежурную часть Ленинского райотдела милиции города Полтавы обратилась женщина, которая сообщила, что в магазине «Березка» неизвестный мужчина угрожает пистолетом продавцу.

Реагируя на указанное сообщение, из райотдела немедленно выехала следственно-оперативная группа. Прибыв к месту совершения преступления, сотрудниками милиции было выяснено, что неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у продавца дать ему бутылку пива, после чего исчез», - рассказала Л.ГАРКАВЕНКО.

Она отметила, что благодаря бдительности очевидцев, которые находились рядом с местом совершения преступления, было установлено направление бегства разбойника. В одной из квартир дома, на которую указали очевидцы, милиционеры обнаружили нарушителя. Под диваном милиционерами были обнаружено орудие и бутылка пива.

Нападающий был задержан. Им оказался 50-летний безработный. Свой поступок преступник никак не объяснил.

В настоящее время по указанному факту было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). За совершение такого преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.